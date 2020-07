Sardine, raccolti 70.000 euro per evento Bologna

(Fotogramma)

"Ci eravamo posti l'obiettivo di 50.000 euro, siamo arrivato 70.645 euro, vale a dire il 141% dell'obiettivo". Le sardine, attraverso le parole di Andrea Garreffa, fanno il punto sul budget per l'evento in programma domenica a Bologna. "Siamo qui per darvi una spiegazione. Ci siamo appoggiati ad una piattaforma, Ginger. I donatori sono stati 3028, dall'Emilia Romagna e da tutta Italia. La campagna è iniziata il 23 dicembre 2019 e si è conclusa il 16 gennaio, è durata 24 giorni", dice Garreffa.

"Per fortuna abbiamo raccolto più dei 50.000 euro inizialmente previsti, altrimenti i costi sarebbero stati difficilmente sostenibili viste le esigenze per la gestione di un simile evento, anche a livello di sicurezza", dice Mattia Santori, uno dei leader del movimento.