Boschi: "Ho avuto una storia, è finita"

(Foto Fotogramma)

"La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene". Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. Alla domanda sul perché l'abbia tenuta nascosta, Boschi ha risposto: "Perché penso che possa esistere anche una forma di tutela della propria vita privata, mi sembrava - nel momento in cui me lo hanno chiesto - poco rispettoso nei confronti di lui e verso la sua famiglia dire una bugia". "E ora è fidanzata", ha incalzato Gruber. "Anche se non lo trovo così rilevante, ora no", ha affermato l'ex ministra.