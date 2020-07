Foggia, avvistata pantera a San Severo

I carabinieri del gruppo forestale di Foggia hanno avviato dei pattugliamenti mirati dopo le segnalazioni di un grosso animale ritenuto una pantera in territorio di San Severo. Lo stesso sindaco Francesco Miglio, dopo un avvistamento dell'animale in via Castelnuovo della Daunia, tre giorni fa ha invitato ''alla massima attenzione e cautela'' invitando a contattare il numero telefonico 0882.339200, della sala operativa della Polizia Locale, per ogni segnalazione utile.

I carabinieri del gruppo forestale in collaborazione con quelli del posto hanno rafforzato il pattugliamento nelle aree delle segnalazioni. Per le verifiche e le ricerche sono stati attivati anche il nucleo carabinieri del Cites Bari e il servizio veterinario della Asl di Foggia.