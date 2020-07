Fumo a bordo, volo Air Italy rientra dopo il decollo

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Un aereo della compagnia Air Italy diretto a Roma ha dovuto far rientro all’aeroporto 'Costa Smeralda' di Olbia perché subito dopo il decollo si è sprigionato fumo nella cabina passeggeri. L’episodio ha naturalmente provocato paura e panico tra i passeggeri: immediato il rientro a Olbia.

Il volo Olbia-Roma di Air Italy IG1113 "è stato interessato da un problema tecnico poco dopo il decollo. L'aereo si è quindi diretto verso lo scalo di partenza, è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono stati sbarcati normalmente" indica la compagnia in una nota. "Come da procedura standard, l'aeromobile viene ora completamente ispezionato prima di tornare in servizio. Per Air Italy, la sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio ha la massima priorità".



A causa dell'ispezione, le operazioni odierne della compagnia da Olbia "subiranno ritardo ma tutti i voli verranno garantiti" aggiunge Air Italy, che "si scusa ed è al lavoro per limitare eventuali disagi e fornire la migliore assistenza possibile. La compagnia invita a consultare la sezione Info voli su Airitaly.com per avere informazioni in tempo reale sull'orario previsto dei voli".