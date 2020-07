Piacenza, accoltellato dopo lite: 28enne grave

(Fotogramma)

E' ricoverato in condizioni molto gravi un giovane di 28 anni, accoltellato ieri sera in centro a Piacenza, attorno alle 23, probabilmente in seguito a una lite. Il presunto aggressore è stato fermato poche ore più tardi dalla squadra mobile e si trova ancora in Questura a Piacenza. Avrebbe sferrato al 28enne tre fendenti, alla schiena e al torace, e poi sarebbe fuggito. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.