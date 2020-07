Foggia, trovato corpo carbonizzato

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato stamane, alle prime ore del giorno, nelle campagne tra Torremaggiore e San Severo, in provincia di Foggia da un cacciatore che ha segnalato il ritrovamento ai carabinieri. Al momento attuale il cadavere quindi non è identificabile. Anche l'automobile ritrovata nei pressi è stata completamente distrutta dal fuoco e necessiterà di rilievi approfonditi per riuscire a far emergere il numero di telaio.

Nei giorni scorsi proprio a Torremaggiore un uomo si è allontanato di casa senza dare più notizie di sé ma i carabinieri non hanno evidenze per dire che si tratti di lui. Il modello dell'auto, tra le più diffuse, non aiuta. Al momento non si esclude alcun tipo di causa di morte, dal suicidio all'omicidio. Saranno gli esami medico-legali e di polizia scientifica, con i loro tempi tecnici, a fare chiarezza.