"Io picchiato per 20 euro", la denuncia del tassista /Video

"Ho fatto salire questi tre clienti, sono arrivato davanti al locale indicato come destinazione. C'era qualcosa che non quadrava. Hanno chiesto 'quant'è'?'... 'Circa 20 euro'... Hanno tirato fuori il denaro, io ho preso i soldi per dargli il resto. Mi hanno colpito e sono scappati". E' il racconto di Roberto Chiacchierini, 62enne tassista romano, aggredito ieri sera e costretto a far ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Sant'Eugenio.