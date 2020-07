Torino, pirata investe e uccide pedone: ricercato

Posti di blocco in tutta la provincia di Torino per rintracciare l’auto pirata che questa mattina intorno alle 4 sulla provinciale per Vinovo nei pressi di Stupinigi ha investito un un uomo 35enne di origine albanese che stava attraversando la strada, in quel tratto completamente non illuminata. Inutili i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.