Blue Monday, cosa c'è da sapere

(Fotogramma)

E' il 'Blue Monday', ovvero il giorno più triste dell'anno. A coniare l'espressione è stato, quindici anni fa, Cliff Arnall, uno psicologo, life coach e consulente inglese, che, attraverso una controversa formula, ha identificato il lunedì più nero dell'anno.

Dell'equazione utilizzata per stabilire che queste sono le 24 ore più nere da affrontare nell'arco di 12 mesi, sono stati presi in considerazione diversi fattori, come la fine delle vacanze di Natale, il meteo, l'inizio della settimana (lunedì), i soldi spesi per gli acquisiti natalizi, ma che è stata smentita da psicologi ed esperti. Per loro il Blue Monday è solo un fake mediatico, che non ha alcun tipo di riscontro dal punto di vista della biologia e del vissuto comportamentale della popolazione.

Non a caso Arnall creò la formula nel 2005 per l'azienda di viaggi inglese Sky Travel, che utilizzò l'espressione 'Blue Monday' in una campagna pubblicitaria per sponsorizzare i viaggi anche in inverno.