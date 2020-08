Lago d'Iseo, corpo ritrovato è della giornalista Sapori

(Fotogramma)

E' di Rosanna Sapori, ex giornalista di Radio Padania, il corpo della donna scomparsa lo scorso 27 dicembre e ritrovato sabato scorso sulla riva bresciana del lago d'Iseo, a Carzano di Montisola. A confermarlo gli stessi inquirenti. Rosanna Sapori, di Azzano San Paolo, titolare di una tabaccheria, in passato denunciò il malaffare dentro la Lega. Per il momento però si pensa a un suicidio.