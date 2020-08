Novara, uomo trovato morto su una panchina

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo è stato trovato morto questa mattina su una panchina alla periferia di Novara. Non si tratta di un senza tetto, come inizialmente era stato comunicato, ma di un 45enne residente in un palazzo vicino al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere.

Sono ancora in corso i rilievi del medico legale e della polizia scientifica per accertare le cause del decesso che potrebbero essere ricondotte a cause naturali o a un gesto anti conservativo. Sul corpo, secondo i primi accertamenti, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza.

A dare l’allarme era stato poco dopo le 7 un passante. Inutili i soccorsi del 118, quando i sanitari sono arrivati l’uomo era già deceduto.