Savona, spara ad anziana madre e si uccide

Un uomo ha sparato all'anziana madre uccidendola per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita. La tragedia questa mattina intorno alle 10.30 in un'abitazione di Carcare, nell'entroterra della provincia di Savona. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che ha sentito i colpi d'arma da fuoco e chiesto aiuto: sul posto il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Dalle prime ricostruzioni l'uomo, un settantenne, avrebbe colpito con un colpo di fucile da caccia la madre di 92 anni, gravemente malata, e poi si sarebbe ucciso con la stessa arma. Sul caso indagano i carabinieri.