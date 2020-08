Segre ai ragazzi: "Siete forti, reagite ai bulli"

(FOTOGRAMMA)

Non siate legati alle cose materiali, trovate sempre il tempo per volere bene e, soprattutto, siate consapevoli di essere non forti, ma fortissimi. E’ l’insegnamento che la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto lasciare agli oltre 2mila studenti, per lo più adolescenti e preadolescenti, che hanno ascoltato la sua testimonianza sulla Shoah al Teatro Arcimboldi di Milano, in occasione della Giornata della Memoria (VIDEO). Il monito vale per tutti, anche per i loro genitori: "Basta con questa storia dell’adolescenza che deve essere protetta. Ragazzi, voi siete fortissimi, non state chiusi in una teca. Siete più forti dei vostri genitori e siate forti voi per loro, voi siete fortissimi e portatori della vita" è l’esortazione della senatrice. Lei che, internata all’età di 13 anni ad Auschwitz, ha perso il papà ed è riuscita a sopravvivere nella disumanità del campo di concentramento, diventando "la donna libera e di pace" che è adesso e che, dice, avrebbe voglia di vivere ancora tanti anni, nonostante i suoi 90, e "nonostante gli odiatori, che mi augurano la morte ogni giorno".

Nel ripercorrere i giorni della prigionia, Segre identifica i ‘bulli’ di oggi con i ‘bulli’ di allora, quelli che semplicemente ad Auschwitz erano convinti della loro superiorità rispetto agli ebrei e si comportavano di conseguenza. Non c’è molta differenza, secondo la senatrice: "Quelli di Auschwitz erano i bulli di allora" dice ai ragazzi, raccomandando loro di "denunciare e compatire" i bulli di oggi.

"A Birkenau - racconta - non c’erano gli odiatori da tastiera di oggi, c’erano i veri professionisti dell’odio. Hitler non era un pazzo, era un uomo molto intelligente e chissà cosa avrebbe potuto fare se non avesse perso la guerra". Così, nei campi, tra le guardie naziste e i capò, "non c’erano pazzi, c’erano uomini normali che si ritenevano superiori, erano grandi odiatori verso coloro che ritenevano inferiori. Così sono i bulli, che bisogna compiangere: è il bullo - sottolinea - che va curato, non la vittima, che deve essere coraggiosa e denunciare, mentre gli altri non devono essere indifferenti e stare con il bullo perché sembra il più forte".

Poi parla di compatimento e "pietà" verso gli sconosciuti, che bisognerebbe vivere ogni giorno: gli unici ad avergliela dimostrata, racconta ancora, sono stati i detenuti del carcere di San Vittore prima che fosse spedita sui vagoni bestiame diretti in Polonia. Né, dice ai ragazzi, bisogna dare per scontata la libertà, anche da giovani: "Bisogna scegliere la libertà, battersi per poterla scegliere. La prima è la libertà di pensiero: al campo, il mio corpo era prigioniero ma la mia mente volava via da quelli che mi tenevano prigioniera. Così dovete essere voi: non come quello che grida più forte, ma liberi di pensare con la vostra testa".

MINISTRO AZZOLINA - Con Segre anche la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che dice ai giovani studenti presenti all’iniziativa di non sottovalutare l’odio sui social: "Ai giovani dico, non sottovalutate mai la potenza dell’odio, fate delle parole che ascoltate oggi un faro e una guida".

"Il flusso delle informazioni oggi è veloce, ma oggi ascoltate ed elaborate: l'odio riemerge quando si usa ogni giorno un linguaggio aggressivo, anche sui social. Come ministero - conclude - saremo al vostro fianco per fare di voi cittadini attivi, consapevoli e rispettosi".