Milano, bimba di un anno cade dalle scale

(Fotogramma/Ipa)

Una bambina senegalese di un anno è caduta dalla tromba delle scale in un palazzo di via Certosa a Milano. Trasportata in codice rosso al Niguarda, al momento non risulta in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione della polizia, intervenuta poco prima delle 13, la bimba si trovava sulle scale con lo zio e la madre che, per allacciarsi le scarpe, ha allentato la presa della bimba che teneva per mano.