Omicidio Tommy, permesso premio ad Antonella Conserva

Permesso premio ad Antonella Conserva, la donna condannata a 24 anni di carcere per il sequestro del piccolo Tommaso Onofri, il bimbo di 17 mesi rapito e ucciso nel 2006 a Casalbaroncolo, in provincia di Parma. Lo rivela l’inviato di News Mediaset Enrico Fedocci. La Conserva, detenuta nel carcere di Bollate a Milano, è la ex compagna di Mario Alessi, il manovale siciliano condannato all'ergastolo insieme a Salvatore Raimondi per il sequestro e la morte del piccolo Tommaso.