Roma, 40enne muore investito da bus

(FOTOGRAMMA)

Un uomo di circa 40 anni è morto dopo essere stato investito da un autobus dell'Atac mercoledì sera, nel piazzale della stazione Tiburtina, a Roma. L'autista del bus è indagato per omicidio stradale.

Il 40enne - trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I e deceduto in seguito - era un cittadino di origini bengalesi. In attesa di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, gli inquirenti hanno disposto una serie di controlli sul mezzo per escludere eventuali malfunzionamenti. Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. L'uomo, secondo quanto emerso finora, sarebbe stato investito fuori dalle strisce, quando è stato urtato dal bus che era appena ripartito dalla fermata.