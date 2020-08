Tifosi investiti, convalidati gli arresti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dopo gli interrogatori di garanzia che si sono tenuti oggi a Potenza, in carcere e in tribunale, sono stati convalidati dai tre gip tutti e 26 gli arresti per la morte di Fabio Tucciariello a Vaglio. I difensori annunciano già i ricorsi al Tribunale del Riesame. Gli arrestati sono i 25 tifosi del Vultur Rionero, accusati di aver teso un agguato ai tifosi del Melfi, e l'operaio 30enne di Melfi che guidava la Fiat Punto che ha investito Tucciariello. Domani è prevista l'autopsia sul corpo della vittima.