Virus Cina, "negativo test su paziente Bari"

E' arrivata la conferma dall'Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani: la paziente ricoverata al Policlinico di Bari per sospetto coronavirus cinese è negativa. Lo afferma all'Adnkronos Salute Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto. "E' una buona notizia l'esito negativo del primo test condotto sulla paziente ricoverata a Bari" dice all'Adnkronos Salute il direttore scientifico Ippolito. La paziente ricoverata al Policlinico di Bari per sospetta infezione da nuovo coronavirus è risultata dunque negativa al primo test. Seguiranno ulteriori verifiche, ma si tratta "di una buona notizia", ribadisce Ippolito.

"In merito al caso sospetto della paziente ricoverata presso il reparto malattie infettive del Policlinico di Bari, l’istituto Spallanzani di Roma ha comunicato che la ricerca diretta del coronavirus 2019-nCoV è risultata negativa”, riferisce l’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari. “Si conferma la diagnosi di infezione da micoplasma, individuata attraverso i test diagnostici già ieri sera”, continua il Policlinico. “Dopo qualche altro giorno di terapia antibiotica la paziente uscirà dall’isolamento e potrà continuare la terapia a domicilio”.