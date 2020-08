Cassazione conferma condanna per pedofilia, 63enne si suicida

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 63enne si è ucciso impiccandosi perché temeva di dover andare in carcere dopo che la Cassazione aveva confermato la sua condanna per pedofilia. E’ successo a Miglianico, nel Chietino. L’uomo, che si professava innocente, prima di uccidersi ha scritto su Facebook un messaggio d’addio alla madre. Come riferisce ‘Il Centro’, il 63enne avrebbe dovuto scontare una condanna a 4 anni e mezzo per presunti abusi su una bimba che all’epoca dei fatti, nel 2008, aveva 8 anni.