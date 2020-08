Emilia-Romagna, Pizzarotti: "M5S qui è nato e qui riceve colpo mortale"

(FOTOGRAMMA)

"Il MoVimento è nato in Emilia-Romagna nel 2007 e qui riceve oggi un colpo mortale". Lo sottolinea a 'Repubblica' Federico Pizzarotti, ex Cinque Stelle e sindaco di Parma. "Chi vive qui questa cosa la sentiva - dice -. Il MoVimento ha fatto fatica a trovare i candidati, ha fatto una campagna elettorale inesistente, soprattutto non aveva più niente da dire. Nessun tema da portare avanti, nessuno slogan da proporre".



"Sono stati al governo con tutto e il contrario di tutto - continua -. Senza combinare niente". E ancora: "Il Reddito di cittadinanza non è servito a far aumentare i posti di lavoro, come avevano promesso , e aver annunciato di aver abolito la povertà dimostra come non abbiano il senso della misura e il senso delle istituzioni".

"I parlamentari non hanno nessuna intenzione di andare a casa. Cercheranno in ogni modo di restare attaccati a questo governo e intanto elaborare una strategia di sopravvivenza. Perché se andassero al voto politico adesso, scomparirebbero" si legge nell'intervista. "Dicevo cose realistiche e venivo trattato come un ribelle - ribadisce l'ex grillino -. Hanno fatto tutto fuori tempo massimo e nel modo più sbagliato. Con 'facilitatori' calati dall’alto, senza alcun riconoscimento sul territorio. Si può dire che in pochissimo tempo il MoVimento ha fatto tutti gli errori che hanno fatto i partiti in 40 anni".