Meteo, giorni della merla al caldo

Immagine di repertorio (Xinhua)

Quest’anno la credenza popolare per la quale si associa ai “tre giorni della merla” i giorni più freddi dell’inverno, sarà sfatata. Nei prossimi giorni la presenza dell’alta pressione e di venti più miti dai quadranti meridionali (Libeccio) faranno aumentare le temperature fino a valori quasi primaverili. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel corso della settimana l’anticiclone tornerà sulla scena italiana, ma non così forte come lo è stato nei giorni precedenti. Da martedì a sabato infatti l’alta pressione lascerà passare tre fronti instabili, alimentati da correnti di Libeccio e di Ponente.

Il primo fronte raggiungerà l’Italia martedì con nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe fino in valle e qualche precipitazione sugli Appennini, il secondo fronte attraverserà l’Italia giovedì 30 causando un cielo coperto al Centro-Nord, ma con scarse precipitazioni. Il terzo fronte invece giungerà nel weekend, anche questo senza particolari piogge. Nei restanti giorni il sole sarà più prevalente, anche se soffieranno venti moderati di Libeccio (forti sul mar Ligure e alta Toscana).

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che le temperature sono previste in aumento su tutte le regioni con il picco di “caldo” proprio nei tre giorni della merla quando i valori massimi toccheranno punte di 13-14°C al Nord, 15-16°C al Centro e 17-20°C al Sud.