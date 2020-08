Donna uccisa a Bedizzole, fermato un 32enne

La Procura di Brescia ha emesso nella notte un decreto di fermo per l'omicidio di Francesca Fantoni, la donna di 39 anni scomparsa e trovata senza vita in un parchetto di Bedizzole (Brescia). L'indagato, un 32enne, è stato portato in carcere.

"Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e del comando provinciale di Brescia, coordinate dal procuratore capo della Repubblica, Francesco Prete e dal sostituto Marzia Aliatis, hanno consentito di acquisire inequivocabili elementi di colpevolezza a carico dell’indagato", spiega una nota.