Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 ad Accumoli

(Fotogramma)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella zona di Accumoli (Rieti). Secondo la Sala Sismica Ingv-Roma, l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri. Al momento non si registrano danni né feriti.

"Ci ha portato a rivivere il tragico passato, tutto il vissuto" dice all'Adnkronos Stefano Petrucci, vicesindaco di Accumoli, commentando a caldo la scossa nell'area già teatro del terribile sisma del 26 agosto del 2016. "Sono tremori che fanno riaffiorare il passato, i ricordi - aggiunge Petrucci, sindaco all'epoca del terremoto - stiamo tutti ancora nelle case provvisorie. Non ci sono stati danni o feriti certo ma queste scosse suscitano sempre pensieri, ricordi tragici. E' una questione emotiva, mentale. Ormai i nostri paesi non ci sono più". "Qui stiamo ancora portando via le macerie, ma prima che si possa vedere una vera e propria ricostruzione devono passare ancora due o tre anni, stiamo ancora indietro, devono prima partire i sotto servizi - conclude -. Ci stiamo muovendo con le normative ordinarie e i paesi vanno ricostruiti di sana pianta. Si muove tutto molto lentamente".