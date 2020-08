Virus Cina, nessun caso a Pistoia: test negativi

(Fotogramma)

E' rientrato l'allarme per il sospetto caso di coronavirus a Pistoia. Sono risultati negativi - fa sapere il ministero della Salute - i test effettuati su una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell'Hubei, ricoverata all'ospedale San Jacopo della città toscana.

"In riferimento alle notizie apparse su un giornale online locale" precisa nella serata di martedì l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, "dopo accurate verifiche effettuate, emerge che non esiste alcun caso di coronavirus in provincia di Varese".