Intesa Be Charge con Iren per mobilità sostenibile, a Torino 183 stazioni ricarica

Iren Mercato, società del Gruppo Iren, e Be Charge, società del Gruppo Be Power, hanno siglato un accordo esclusivo di collaborazione finalizzato a promuovere l’adozione della mobilità elettrica a Torino attraverso l’installazione di stazioni di ricarica pubbliche. Le due societa’ , entrambe aggiudicatarie della manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Torino per l’installazione e l’esercizio di stazioni di ricarica pubbliche per auto elettriche, installeranno complessivamente 183 stazioni di ricarica sul territorio comunale

L’accordo prevede la fornitura da parte di Iren Mercato dei servizi di installazione e manutenzione per tutte le stazioni di ricarica di Be Charge che erogheranno energia elettrica 100% da fonti rinnovabili, grazie alla fornitura assicurata da Iren Mercato attraverso gli impianti idroelettrici del Gruppo Iren che hanno prodotto nel 2019 1.300 Gwh.

La collaborazione vede Iren Mercato e Be Charge impegnati nella promozione congiunta del servizio di ricarica per i driver elettrici, attraverso le stazioni di ricarica marchiate ‘Be Charge powered by IrenGo’

"Questo accordo sul capoluogo piemontese - commenta Gianluca Bufo, ad di Iren Mercato - costituisce un esempio virtuoso di collaborazione fra le nostre aziende che vogliamo promuovere anche su altre realtà dei nostri territori". "L’accordo con Iren - aggiunge Paolo Martini, ceo Be Charge - semplificherà il passaggio all’elettrico per la città di Torino; un ulteriore passo in avanti nel processo di transizione verso una mobilità interamente sostenibile".