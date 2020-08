Lamorgese: "Salvini mi denuncia? Vedremo mie responsabilità"

(Fotogramma)

"Come ho detto per lui lo dico anche per me: nessuno si deve sottrarre mai, se mai ci sarà una denuncia si vedranno le responsabilità". Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a margine dell'evento organizzato con l’istituto comprensivo Largo Oriani al teatro Regina Pacis per il Giorno della Memoria, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Matteo Salvini che ha annunciato di volerla denunciare per la Ocean Viking.

Per quanto riguarda Open Arms, "non parlerei di nave bloccata in mare perché le navi navigano per un porto sicuro e al momento non abbiamo ancora provveduto perché mi pare che non ci sia stata una richiesta". E sulla situazione in Libia, Lamorgese assicura di essere "in contatto anche con il ministero dell’interno libico per comprendere la situazione che sicuramente è di instabilità e questo determina un aumento dei flussi migratori".