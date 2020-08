Nave bloccata a Civitavecchia, il video dei passeggeri in attesa dello sbarco

Di Silvia Mancinelli

"Sono qui a bordo con due bambine di 7 e 10 anni, c’è normale attività di bordo e stanno cominciando ora a sbarcare. Iniziano dai passeggeri con le etichette rosse, io ho l’etichetta marrone e non vedo l’ora di andare via". Lo racconta all’Adnkronos Alessandro P., passeggero della Costa Smeralda imbarcato il 23 gennaio scorso, mentre attende il suo turno per scendere dalla nave bloccata da questa mattina.