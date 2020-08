di Silvia Mancinelli

"La situazione è molto tranquilla. Non c'è panico sulla nave, ma senza ok sanitario non ci fanno scendere". Così uno dei passeggeri della Costa Smeralda racconta, al telefono con l'Adnkronos, la situazione a bordo della nave da crociera ferma da questa mattina al porto di Civitavecchia a causa della febbre alta riscontrata in una passeggera originaria di Macao, che ha fatto scattare il protocollo d'emergenza coronavirus.