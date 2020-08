Virus Cina, lo sfogo dei crocieristi sui social

(Afp)

Un vacanza in crociera che potrebbe trasformarsi in un incubo per gli oltre 6000 passeggeri della nave Costa Crociere, ferma al porto di Civitavecchia perché a bordo una coppia di viaggiatori cinesi, moglie e marito, sono in isolamento: la donna ha infatti la febbre. Così è scattato l'allarme sanitario e, purtroppo, anche la paura del contagio da coronavirus tra chi ha condiviso corridoi e ristoranti. E si sfoga sui social: "A Civitavecchia siamo bloccati in nave Costa senza sapere il motivo (ufficialmente)..." scrive un utente Twitter, che posta anche alcune foto dei passeggeri in attesa nei locali della nave: nessuno sembra indossare mascherine protettive.

L'attesa delle verifiche dei medici arrivati dall'Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma ha scatenato l'ansia e la paura a bordo della nave e i social network sono diventati l'ancora di salvezza per condividere la situazione di emergenza che si sta vivendo. "Noi siamo a bordo, stanno facendo dei controlli su due passeggeri in infermeria", scrive Antonella sul gruppo Facebook 'Costa Smeralda Fan Club'. Così si crea una catena di commenti e di domande di altre passeggeri. "Io ho appena discusso con la reception perché vogliono farci lasciare la cabina e andare tutti nei punti riunione...ma se c'è un caso di virus è meglio restare nelle cabina??".