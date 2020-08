Suora aggredita con mannaia durante messa, fermato aggressore

(Fotogramma)

Una suora aggredita a colpi di mannaia. E' una ragazza di origini indiane di 32 anni la religiosa vittima dell'aggressione da parte di un uomo in via Vado nel quartiere genovese di Sestri Ponente. La suora è stata colpita all'interno della chiesa di San Francesco durante una funzione. L'aggressore, un uomo italiano di 57anni residente nella zona, è stato fermato dalla polizia, intervenuta sul posto. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso. Stabilizzata, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.