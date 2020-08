Virus, negativo test su operaio Tivoli

(Fotogramma)

L'operaio romeno, proveniente da Tivoli e trasferito in via precauzionale allo Spallanzani, dopo aver effettuato le opportune verifiche secondo i protocolli operativi, è risultato negativo al coronavirus. Lo comunica in una nota l'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.