Migranti, Sea Watch: "Avvistata imbarcazione, serve soccorso"

(AFP)

"Moonbird ha avvistato l'imbarcazione segnalata da 'Alarm Phone'. Le persone stipate a bordo, dopo 2 notti alla deriva, non hanno giubbotti di salvataggio. Si trovano in zona Sar Maltese a sole 63 miglia da Lampedusa. Italia e Malta inviino subito una nave per soccorrerli". Lo scrive Sea Watch su Twitter.