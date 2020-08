Virus, "in condomini Wuhan report scala per scala"

(Afp)

Report condominiali sul numero di inquilini colpiti dal nuovo coronavirus nella città cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia. Lo racconta in diretta dalla megalopoli l'italiano Francesco Barbero, infermiere di area critica, che con la moglie Xiaowei Yan, medico d'emergenza, tiene un diario dalla 'città fantasma' sul sito Medical Facts del virologo Roberto Burioni. "Oggi è arrivata una comunicazione dall'amministratore del nostro palazzo - riferisce -. Ora forniscono un rapporto con il numero di casi riscontrati scala per scala, e scopriamo che il virus aveva viaggiato nel nostro stesso ascensore. Da domani si prospetta il controllo della temperatura in entrata e uscita per tutti i condomini".

Secondo quanto riferisce l'infermiere italiano, "gli ospedali sono pieni". "I pronto soccorso - scrive - sono ormai lazzaretti senza speranza: ancora più pazienti critici sostano nei corridoi, in attesa che si liberi un posto letto in Terapia intensiva". E "a complicare ulteriormente le cose, sembra che i piccoli ospedali stiano iniziando a rifiutare nuove ammissioni, indirizzando i pazienti verso gli ospedali universitari. Lamentano di non ricevere rifornimenti da giorni e, soprattutto, di non avere neanche più un posto libero". "Aumenterà la curva dei casi d'infezione", è la loro previsione, "ma solo perché sono arrivati i test". Infatti "gli ospedali hanno finalmente fatto rifornimento" e "le code davanti alle 'fever clinic' sono tornate ad allungarsi".

"Sentiamo uno dei nostri colleghi al telefono", riferiscono ancora Barbero e Xiaowei: "Oggi cinque decessi solo nel suo turno. Alla fine - è la riflessione dei due camici bianchi - non è tanto il numero dei morti a pesare sul sistema sanitario, ma quello dei vivi. E mentre si litiga per un posto letto, l'orgoglio nazionale cerca la rivincita nel cantiere dell'ospedale da campo di Huoshenshan, che sarà dato in gestione all'esercito a partire dal prossimo lunedì".