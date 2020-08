Virus, "per italiani anche container al Celio"

(Fotogramma)

La 'cittadella' degli italiani in arrivo da Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, sarà allestita nell'area del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola, con una serie di container destinati a ospitare i connazionali per tutto il periodo in cui rimarranno sotto osservazione. Alcune strutture di questo tipo, apprende l'AdnKronos da fonti qualificate, saranno però montate a scopo precauzionale anche all'interno del Policlinico Militare del Celio. Il loro eventuale utilizzo, viene precisato, potrebbe dipendere esclusivamente da necessità legate a possibili decorsi sanitari di uno o più connazionali che consigliassero la permanenza in un ospedale e, in ogni caso, solo in ausilio alle strutture sanitarie civili già attrezzate per questo tipo di trattamento.