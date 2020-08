Virus, Cecchi Paone furioso per le fake news

"Ignoranti e cialtroni che vogliono scatenare la paura, gente che non ha il coraggio della responsabilità, la scienza risolverà il problema". Alessandro Cecchi Paone, ospite di 'Non è l'Arena', attacca coloro che stanno facendo circolare fake news sul Coronavirus per incitare alla psicosi.

"Non c'è nessun pericolo in Italia, ci sono solo due malati, nessun morto. Tutta questa corsa alle mascherine non ha senso", afferma il giornalista, che poi aggiunge: "E' una vergogna questa discriminazione nei confronti dei cinesi, bisogna combattere il virus e non le persone. I cinesi non sono malati in quanto cinesi".