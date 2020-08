Virus, esito negativo da esami su donna ricoverata a Genova

(AFP)

Esito negativo dagli esami effettuati su una donna ricoverata a Genova per un sospetto caso di coronavirus, poi smentito. Lo comunica Alisa, l'azienda sanitaria di Regione Liguria, in merito alla paziente, una donna con sintomi respiratori e febbre di rientro dalla Cina, ricoverata in isolamento presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

"E’ stato prontamente e prudentemente seguito il protocollo diagnostico relativo alle infezioni respiratorie acute - sottolinea Alisa - I risultati hanno evidenziato positività per il rhinovirus e negatività per il nuovo coronavirus. Il percorso attivato presso l’Ospedale Policlinico San Martino ha consentito nel breve di definire l'eziologia di questa infezione respiratoria, non correlata alle infezioni da nuovo coronavirus".