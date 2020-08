Virus, sondaggio: 64% italiani teme contagio

(Fotogramma)

Il 64% degli italiani teme di essere colpito dal coronavirus o teme il contagio di un familiare. Una persona su due pensa che le autorità non stiano fornendo informazioni complete e trasparenti. E' il quadro delineato da un sondaggio dell'Istituto Noto per Quotidiano Nazionale. Per il 52% degli interpellati, secondo l'indagine, le ancora non hanno reso nota tutta la verità. Il 72% del campione ammette di non sapere come comportarsi e tende ad affidarsi a soluzioni 'fai da te'. Il 38%, complice il timore di ulteriori casi, è intenzionato a munirsi di mascherina.