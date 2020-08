Virus, "negativo a test paziente straniero ricoverato allo Spallanzani"

(Foto Fotogramma)

E' negativo al test il paziente straniero ricoverato allo Spallanzani. A renderlo noto è l’Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio su comunicazione della Direzione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. “Ci è stato appena comunicato dal Laboratorio di virologia che il paziente straniero ricoverato nella serata di ieri presso l’Istituto Spallanzani è risultato negativo al test del nuovo coronavirus” spiega l'assessorato.

Quanto alle "condizioni generali di salute della coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus sono stazionarie. Entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale".

Venti pazienti "sono ancora sotto osservazione" per aver avuto contatti con la coppia. Le "condizioni di salute sono buone e resteranno in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure", si legge. Sono invece "stati dimessi 20 pazienti dopo il risultato negativo dei test per il nuovo coronavirus, eseguiti all'Istituto Spallanzani di Roma. Tra questi, ci sono l'uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese di Frosinone".