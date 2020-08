Virus, Travaglio contro Burioni

(Fotogramma)

"Ma mi faccia il piacere" twitta il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio rivolgendosi al virologo Roberto Burioni a proposito delle sue dichiarazioni sul coronavirus. "Noi siamo scienza. La migliore arma per fermare l'epidemia è isolare chi ha contratto l'infezione (Burioni, La Stampa). Fortuna che ci sono scienziati come lui, sennò non ci arrivava nessuno".