Albero caduto a Roma, decine di uccelli morti sull'asfalto

L'albero precipitato in viale del Policlinico a Roma poco dopo le 19 ha provocato la caduta sull'asfalto di decine di uccelli, molti dei quali sono morti. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del Gruppo II Sapienza per la messa in sicurezza della strada. Viale del Policlinico è stato chiuso da Viale dell'Università a piazza Girolamo Fabrizio. Gli agenti si sono attivati anche per allertare organi competenti affinché provvedano al recupero degli animali ancora vivi.