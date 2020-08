Roma, albero cade davanti a Policlinico Umberto I: un ferito

Foto Fotogramma

Un ferito a Roma per un albero caduto a causa del forte vento che sta battendo la città. E' accaduto intorno alle 19.00 in viale del Policlinico, all'altezza dell'ingresso pronto soccorso del Policlinico Umberto I, quando un platano è caduto sulla sede stradale colpendo con le fronde una persona. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del Comando di Roma che ha estratto il ferito da sotto le fronde, affidandolo alle cure mediche del personale del 118 presente sul posto.

L'uomo è stato soccorso e portato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Nella caduta l'albero ha anche danneggiato due auto in sosta. Le pattuglie del Gruppo Sapienza della polizia di Roma Capitale stanno provvedendo anche al rilievo dei danni. L'albero è precipitato intorno alle 19.15 all'interno dell'area del Policlinico Umberto I, in prossimità dell'ingresso del pronto soccorso.

Dalle ore 16 circa squadre del Comando di Roma stanno intervenendo nel comune di Roma e Provincia per le forti raffiche di vento. Al momento sono stati effettuati circa 40 interventi tra alberi e rami caduti, pali di enti pubblici e insegne. A seguito delle condizioni meteo è stato rafforzato l'impianto di soccorso con altre squadre.