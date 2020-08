Roma, bambino di 11 anni investito sulle strisce

Foto Fotogramma

Un bambino romeno di 11 anni è stato travolto ieri sera, intorno alle 20, da un'Opel Corsa guidata da un 26enne. E' successo in via Casalbianco, all'altezza di via Colle Verde a Settecamini. Il piccolo, che attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla mamma e ai due fratellini, che non sono stati toccati dall'auto, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni dov'è tuttora ricoverato. Il ragazzo al volante dell'auto, fermatosi a prestare i primi soccorsi, è stato portato dagli agenti del Gruppo Tiburtino della Polizia Locale in ospedale per gli accertamenti di rito di cui ancora non si conosce il risultato.