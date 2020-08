Roma, fermata Barberini riaperta a metà

(Foto Adnkronos)

Ha riaperto questa mattina, dopo un anno e solo in uscita, la stazione della Metro A Barberini a Roma. A comunicarlo ieri una nota l'Atac. "Le autorità competenti, a valle dell'esito positivo dei collaudi previsti alle scale mobili della stazione Metro A di Barberini, hanno autorizzato la riattivazione dell'ultimo impianto. Di conseguenza - riferisce la nota - domani, 4 febbraio, la stazione Barberini verrà riaperta in uscita da inizio servizio, alle ore 5:30". ''Troppo un anno di lavoro ma la sicurezza viene prima. Avremmo voluto far prima perché un anno di lavori per riaprire una fermata della metropolitana è davvero troppo. Mi riferisco, in particolare, all'attesa dei commercianti di piazza Barberini e dei tanti viaggiatori di una delle stazioni più importanti e centrali di Roma. Ma la sicurezza viene prima" scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi.

Sui social oggi alcuni viaggiatori fanno notare come "su nessun treno appare la scritta Barberini e l'audio dice la fermata successiva non parla di Barberini". "La metro è aperta. Sconcerto quando avvisa alla fermata post Spagna che ferma a Repubblica. Poi un brivido quando si aprono le porte e arriva a Barberini. E la gente applaude #thisisRome", scrive Valeria. Qualcuno si fotografa i piedi sulla scala mobile. "Sono passati 319 giorni da quando le scale mobili della metro di Roma fermata Barberini si sono rotte... riaprono oggi ma solo in uscita... 319 GIORNI!!! In Cina hanno fatto un ospedale da 1000 (dicesi mille) posti letto in 10 (dicesi 10) giorni.... ma dove vogliamo andare...", si legge in un altro post.