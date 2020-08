Ustica, 40 anni di verità nascoste: incontro a CasaPound

Il giallo di Ustica e i 40 anni di misteri sulla strage del 27 giugno 1980 che costò la vita a 81 persone raccontati da Luigi Di Stefano nel libro "Ragione e tradimento: Strage di Ustica, quaranta anni di verità nascoste" (Altaforte Edizioni) saranno al centro della conferenza in programma venerdì prossimo, 7 febbraio, alle 21, a CasaPound, in via Napoleone III, 8, a Roma.

Ospite nella sede centrale del movimento, oltre a Di Stefano, perito giudiziario sul caso dal 1989 al 1999, la giornalista Chiara Giannini, corrispondente di guerra, balzata agli onori delle cronache per il suo libro-intervista a Matteo Salvini (Altaforte, 2019) escluso dal Salone del Libro di Torino. Modera l'incontro Valerio Benedetti del Primato nazionale.