E' morto il primo Capitan Findus

La statua di Captain Birds Eye, versione inglese di Capitan Findus, a Londra (Fotogramma /Ipa)

di Paolo Martini

Era diventato famoso e simpatico come il nonno-capitano, con barba e baffi bianchi, di un bel peschereccio con un equipaggio di soli bambini, con i quali solcava i mari alla ricerca del pesce più pregiato. A prestare il volto al primo Capitan Findus, protagonista di un popolare spot della televisione degli anni '80, è stato l'attore Giovanni Cattaneo, che si è spento all'età di 84 anni nell'Istituto Geriatrico Redaelli a Milano, dove era ricoverato da tempo per brutte storie che lo avevano ridotto sul lastrico. Lo spot fu girato nel 1978 e Cattaneo vestì i panni di Capitan Findus, un nonno amorevole che procura i prodotti migliori ai suoi nipotini, fino al 1988, decretando un enorme successo della campagna pubblicitaria dedicata ai bastoncini di pesce surgelato, che sfruttò l'onda della vasta affermazione delle tv commerciali.

Del precedente passato di Cattaneo si sa che era nato nel 1935 e che aveva sempre frequentato il mondo dello spettacolo. Nella vita ha fatto i lavori più disparati, dalla comparsa nei film all'interprete dei fotoromanzi, fino al vigile urbano, vivendo per lungo tempo in una bella casa in via Paolo Sarpi a Milano.

Nel 2012 la sua storia è tornata sotto i riflettori delle cronache per una sfortunata vicenda che l'aveva portato a vivere praticamente in miseria. Era caduto in disgrazia in seguito ad una truffa ai suoi danni architettata da un gruppo di cinesi, con i quali è stato in causa dal 2001: lo avevano coinvolto nell'apertura di un ristorante, convincendolo a investire i risparmi di una vita nell'esercizio commerciale, ma alla fine ha perso tutto.

Per anni ha vissuto in povertà in un alloggio fatiscente nella zona Corvetto a Milano, senza gas e in condizioni igieniche disastrose, sempre però circondato dai cimeli del suo passato televisivo (tante foto, il berretto da capitano, la riproduzione di una barchetta...), in compagnia di un cane pastore tedesco. Viveva con la pensione minima sociale e quella d'invalidità, camminando con le stampelle e con un pace maker al cuore.

"Ma non sono più quello di una volta, mi hanno truffato e qualche mese fa il mio appartamento è stato occupato da una famiglia di rom", confidò Cattaneo in un'intervista nel 2016, raggiunto da un giornalista che lo aveva scovato all'Istituto geriatrico Golgi-Redaelli di Milano, dove oggi è morto.

Giovanni Cattaneo grazie allo spot della Findus fu conosciuto in Inghilterra come Captain Birdseye, in Germania come Kaptin Iglo, in Francia come Capitain Iglo, in Portogallo come Capitão Iglo e nei Paesi Bassi come Kapitein Iglo.

Dopo il suo abbandono del set televisivo nel 1988, in seguito Capitan Findus fu interpretato da John Hewer, che ne ricoprì il ruolo fino al 1998, per essere poi sostituito dal più giovane Stefano Seno, che si proponeva come un giovane marinaio dal bell'aspetto, interrompendo la tradizione del vecchio lupo di mare.

Nel 2011 ritornò la figura del lupo di mare, anche se di mezza età, con barba sale e pepe. La voce del vecchio Capitan Findus era di Carlo Bonomi, che ha avuto il merito di rendere immortale la frase "Parola di capitano!".