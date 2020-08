'Settimo come Bibbiano' e logo SS, volantini contro servizi sociali

Cartelli anonimi con la scritta 'Settimo Torinese come Bibbiano' accompagnati dal logo delle SS sono comparsi ieri in diversi punti del Comune alle porte del capoluogo piemontese con pesanti accuse rivolte ai servizi sociali che rimandavano ad un blog anonimo che riportava identiche accuse.

Non appena avuta la notizia della comparsa di questo blog il Comune di Settimo ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri e alla polizia postale per tutelare l’immagine della città e compiere i dovuti accertamenti. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.