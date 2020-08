"Carabinieri, abbiamo deragliato col treno partito alle 5.10 da Milano, non so dove siamo, abbiamo lasciato da poco Rogoredo". E' un passeggero del Frecciarossa a chiamare il 112 per dare l'allarme dopo l'incidente ferroviario nel quale hanno perso la vita 2 macchinisti.

"Il treno è deragliato, stiamo uscendo dal treno però ci sono feriti, correte, venite subito". "Che treno è?", chiede l'operatore dei carabinieri. "E' un Frecciarossa 1000... Siamo a Livraga, venite subito è un incidente grossissimo", risponde l'uomo. "Adesso provvediamo", risponde il militare dell'Arma dall'altro capo del telefono.