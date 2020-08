Catania, tenta di strangolare figlio 17enne

Immagine di repertorio

Un uomo di 43 anni di Riposto, nel catanese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio commessi ai danni del figlio di 17 anni, sfuggito a un tentativo di strangolamento. L’uomo era già destinatario il 14 gennaio scorso di un avviso di conclusione indagini per violenze sulla madre e il fratello, abbia poi preso di mira il figlio minorenne. Una circostanza venuta alla luce grazie a una segnalazione urgente dei servizi sociali del Comune di Riposto inviata ai carabinieri, con la quale si comunicava che era in atto il trasferimento del minore in una struttura idonea, a seguito del tentativo di soffocamento subito nella notte tra il 12 ed il 13 gennaio ad opera del padre ubriaco.