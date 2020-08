16enne travolto da cancellata, è grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Grave infortunio sul lavoro oggi, in tarda mattinata, in una ditta di Genola, nel cuneese. Dai primi rilievi, un giovane di 16 anni, tirocinante, sarebbe stato investito da una cancellata. Soccorso il ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Cto di Torino con un elicottero del 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.