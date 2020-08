Lodi, i vigili del fuoco a bordo del treno deragliato

E' di due morti e di circa trenta feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto sulla linea Milano-Bologna, all'altezza di Casal Pusterlengo (in provincia di Lodi). Morti entrambi i macchinisti. Sul posto i vigili del fuoco che sono saliti a bordo delle carrozze del Frecciarossa per la messa in sicurezza dei convogli.